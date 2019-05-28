2019-05-28T13:41:19+03:00
Общество

Приставы Саратовской области составили портрет среднестатистического алиментщика

Средний долг мужчин — от 85 до 90 тыс. рублей, женщин — около 100 тыс.
Ольга Муравлёва
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По итогам четырех месяцев 2019 года судебные приставы Саратовской области взыскали более 150 млн рублей по алиментам на несовершеннолетних.

Также сотрудники УФССП составили портрет среднестатистического должника по алиментам.

- Это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Таких — 55% от общего числа неплательщиков. 18% — от 42 до 54 лет. Средняя сумма долга — от 85 до 90 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении федеральной службы.

Чуть менее 50% алиментщиков имеют постоянный доход и имущество.

Молодые люди от 18 до 30 лет, не платящие деньги своим детям, составляют 11% от общего числа. Отцы от 54 лет и старше — самая немногочисленная группа должников — 2%, возможно, из-за того, что их дети уже совершеннолетние.

Также около 15% женщин не платят деньги своим детям, больше половины из таких матерей в возрасте от 30 до 42 лет. У них средняя сумма долга около 100 тыс. рублей.

Как правило, большинство таких мам ведут асоциальный образ жизни и лишены родительских прав.

На данный момент более 13 тыс. жителей области являются должниками по алиментам. Их суммарный долг — свыше 1 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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