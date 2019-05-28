Приставы Саратовской области составили портрет среднестатистического алиментщика
По итогам четырех месяцев 2019 года судебные приставы Саратовской области взыскали более 150 млн рублей по алиментам на несовершеннолетних.
Также сотрудники УФССП составили портрет среднестатистического должника по алиментам.
- Это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Таких — 55% от общего числа неплательщиков. 18% — от 42 до 54 лет. Средняя сумма долга — от 85 до 90 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении федеральной службы.
Чуть менее 50% алиментщиков имеют постоянный доход и имущество.
Молодые люди от 18 до 30 лет, не платящие деньги своим детям, составляют 11% от общего числа. Отцы от 54 лет и старше — самая немногочисленная группа должников — 2%, возможно, из-за того, что их дети уже совершеннолетние.
Также около 15% женщин не платят деньги своим детям, больше половины из таких матерей в возрасте от 30 до 42 лет. У них средняя сумма долга около 100 тыс. рублей.
Как правило, большинство таких мам ведут асоциальный образ жизни и лишены родительских прав.
На данный момент более 13 тыс. жителей области являются должниками по алиментам. Их суммарный долг — свыше 1 млрд рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU