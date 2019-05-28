На СХИ в Саратове водитель ВАЗа сбил девочку-подростка

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-28T13:02:45+03:00

Она шла по пешеходному переходу

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В Саратове вчера вечером, 27 мая, автомобиль сбил 17-летнюю девочку.

- ДТП случилось в 21:30 у дома №9а по улице Жуковского. 57-летний водитель ВАЗ-2115 сбил подростка на пешеходном переходе, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU