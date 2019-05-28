2019-05-28T12:56:08+03:00
Общество

В Саратове установили камеры против водителей, не пропускающих пешеходов

За первый день работы комплексы фотовидеофиксации выявили свыше 130 нарушений
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В Саратове установили четыре комплекса фотовидеофиксации, которые отслеживают, когда пешехода не пропустили на перекрестке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД, камеры приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Их установили на самых аварийных участках дорог после нерегулируемых пешеходных переходов. Зона покрытия составляет четыре полосы движения.

Когда человек начинает идти по разметке, комплекс рассчитывает скорость транспорта и его расстояние до перехода, а также место, где он примерно остановится.

Если авто едет слишком близко к «зебре», когда по ней едет человек, то материалы с камеры поступают в центр фиксации нарушений.

В первый день работы, 27 мая, комплексы уже выявили свыше 130 несоблюдений ПДД.

Напомним, согласно КоАПу РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф.

Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к переходу водитель должен притормозить или остановиться, чтобы пропустить людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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