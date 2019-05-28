В Саратове установили камеры против водителей, не пропускающих пешеходов
В Саратове установили четыре комплекса фотовидеофиксации, которые отслеживают, когда пешехода не пропустили на перекрестке.
Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД, камеры приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Их установили на самых аварийных участках дорог после нерегулируемых пешеходных переходов. Зона покрытия составляет четыре полосы движения.
Когда человек начинает идти по разметке, комплекс рассчитывает скорость транспорта и его расстояние до перехода, а также место, где он примерно остановится.
Если авто едет слишком близко к «зебре», когда по ней едет человек, то материалы с камеры поступают в центр фиксации нарушений.
В первый день работы, 27 мая, комплексы уже выявили свыше 130 несоблюдений ПДД.
Напомним, согласно КоАПу РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к переходу водитель должен притормозить или остановиться, чтобы пропустить людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU