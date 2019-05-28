Телефонный террорист из Саратова пригрозил взорвать дом бывшей жены

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-28T12:49:01+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор телефонному террористу.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, 55-летнего мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

27 января пьяный гражданин из своей квартиры позвонил по телефону 112 и заявил, что собирается взорвать жилой дом на улице Крымская, где живет его бывшая супруга с семьей.

При осмотре спецслужбы не обнаружили взрывного устройства.

Своими действиями мужчина причинил ущерб УМВД на 13 тыс. рублей. Суд удовлетворил гражданский иск полиции и приговорил злоумышленника к восьми месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU