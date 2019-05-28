Четверо волгоградцев похитили саратовского бизнесмена

СЕГОДНЯ 12:03 2019-05-28T12:47:16+03:00

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В Калининске Саратовской области задержаны похитители бизнесмена.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, возбуждено уголовное дело по факту похищения человека группой лиц по предварительному сговору.

Предполагается, что план организовал 36-летний житель Волгограда. Для этого он взял в сообщники трех земляков 21, 22 и 24-х лет. Он выдал им поддельную форму сотрудников правоохранительных органов и маски.

24 мая злоумышленники приехали в Калининск, но похитить мужчину не смогли — в тот момент он был на производственной базе не один. Преступление перенесли на следующий день. 25 мая они вновь явились на работу к жертве и похитили его.

- Подбежав сзади, злоумышленники в масках сбили мужчину с ног, из-за чего он ударился лицом о бетонное покрытие, завели ему руки за спину и связали специально подготовленным хомутом. Затем, надвинув ему куртку на голову, бросили на заднее сиденье своего авто и поспешили удалиться с места преступления, — рассказали в СУ СКР.

Однако во время движения на улице Железнодорожная автомобиль злоумышленников привлек внимание сотрудников ГИБДД. Так как машина не остановилась по требованию полицейских, была организована погоня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/711399" frameborder="0"></iframe> Погоня за похитителями человека. Калининск.

- Госавтоинспекторам удалось заблокировать автомобиль на окраине Калининска, на выезде в сторону Волгоградской области. Выбежав из машины, четверо злоумышленников скрылись в лесопосадках. В ходе осмотра на заднем сиденье полицейские обнаружили потерпевшего, которому была оказана необходимая помощь. Последний сообщил сотрудникам полиции обо всех обстоятельствах произошедшего, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Трое подозреваемых задержаны, организатор преступления скрылся и объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU