Парад на День пограничника в Саратове прошел, несмотря на неисправный БТР

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-28T11:56:45+03:00

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По центру Саратова прошло праздничное шествие «Часовые Родины». Мероприятие состоялось в честь Дня пограничника.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пограничники прошли по Радищева и Московской от парка «Липки» до памятника Гагарину на набережной Космонавтов.

- Многие пришли семьями. Некоторые держали в руках фотографии родственников, которые отдали свои жизни за Родину. Также в шествии приняли участие ученики кадетских школ, — рассказал корреспондент.

Фото Юлии Кекова

Кроме того, в шествии приняла участие спецтехника: бронетранспортер, вездеходы.

Фото Марины Новопашиной

А также три кавалериста.

Фото Марины Новопашиной

На площади перед памятником Гагарину состоялся торжественный концерт.

Как пояснили корреспонденту «КП-Саратов», бронетранспортер на Московской, 99 не сгорел. Он задымился, его сняли с шествия.

ИСТОЧНИК KP.RU