Парад на День пограничника в Саратове прошел, несмотря на неисправный БТР
По центру Саратова прошло праздничное шествие «Часовые Родины». Мероприятие состоялось в честь Дня пограничника.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», пограничники прошли по Радищева и Московской от парка «Липки» до памятника Гагарину на набережной Космонавтов.
- Многие пришли семьями. Некоторые держали в руках фотографии родственников, которые отдали свои жизни за Родину. Также в шествии приняли участие ученики кадетских школ, — рассказал корреспондент.
Фото Юлии Кекова
Кроме того, в шествии приняла участие спецтехника: бронетранспортер, вездеходы.
Фото Марины Новопашиной
А также три кавалериста.
Фото Марины Новопашиной
На площади перед памятником Гагарину состоялся торжественный концерт.
Как пояснили корреспонденту «КП-Саратов», бронетранспортер на Московской, 99 не сгорел. Он задымился, его сняли с шествия.
ИСТОЧНИК KP.RU