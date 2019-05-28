2019-05-28T11:54:13+03:00
Происшествия

Экс-начальница из саратовского Роспотребнадзора призналась в многочисленных взятках

Она приговорена к миллионному штрафу
Екатерина Семенова
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Бывшую сотрудницу Роспотребнадзора Саратовской области оштрафовали на 1 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, женщину признали виновной в получении взяток и превышении должностных полномочий.

С мая 2015 по апрель 2018 года замначальника центрального отдела Роспотребнадзора области получила от директора коммерческой фирмы по дератизации и дезинсекции 150 тыс. рублей. Деньги предназначались за то, чтобы с этой фирмой был заключен договор по проведению работ в учреждениях образования Саратовского района.

В июне 2017 года она получила 20 тыс. рублей за аналогичное способствование заключения контрактов между этой же фирмой и школами Лысогорского района.

Также в июне 2017 года она получила взятку от замначальника отдела образования одного из районов. Сумма в 11 тыс. рублей должна была способствовать в попустительстве по службе и игнорировании нарушений.

В июле 2017 года чиновница получила 23,9 тыс. рублей от директора коммерческого предприятия, которое занимается измерением радиационного фона. Деньги предназначались для помощи в заключении договоров с образовательными учреждениями Саратовского района.

Похожие преступления сотрудница Роспотребнадзора совершала в декабре 2017 года. А в июне и июле 2017 года она договорилась с директором детского лагеря о предоставлении двух путевок для своих родственников.

На предварительном следствии женщина признала вину и заключила судебное соглашение.

Суд приговорил экс-чиновницу к штрафу в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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