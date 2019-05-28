2019-05-28T10:25:53+03:00
Происшествия

В Советском районе мужчина убил собутыльника ударом кулака

Он получил восемь лет, но попытался обжаловать приговор
Екатерина Семенова
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В Советском районе Саратовской области в декабре 2018 года был вынесен приговор 30-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, гражданина признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

В суде было установлено, что 1 января 2018 года мужчина распивал алкоголь в доме села Пионерское вместе с 39-летним знакомым. Приятели поссорились из-за сестры последнего.

Подсудимый ударил один раз своего собутыльника кулаком в лицо, из-за чего тот упал, стукнувшись головой об пол. Злоумышленник ушел домой, а потерпевший был госпитализирован, но вскоре скончался в медучреждении.

Суд приговорил 30-летнего мужчину к восьми годам строгого режима. Тот обжаловал решение, заявив, что от его удара смерть не могла наступить. Однако суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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