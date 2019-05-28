В Саратове во время суда мужчина пообещал убить своего адвоката

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-28T10:06:43+03:00

За это подсудимому добавили еще год к окончательному сроку

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В Октябрьском районе Саратова осудили 43-летнего местного жителя. Его признали виновным в угрозе убийством своему адвокату.

- В 2018 году полиция расследовала уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Он подал жалобу на следователя, который вел его дело. Во время рассмотрения жалобы 27 марта во время заседания гражданин начал угрожать убить своего адвоката за якобы некачественную работу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Судья сделал буяну замечание, однако тот заверил, что от слов не откажется и потребовал занести их в протокол. Секретарь так и сделал. Это стало ключевым доказательством против мужчины при расследовании.

Несмотря на то, что позднее гражданин не признал свою вину, суд приговорил его к году лишения свободы. Вместе с наказанием за наркопреступление его срок составил 13 лет и один месяц в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU