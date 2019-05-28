В Аткарске 26-летний водитель «Приоры» сбил женщину и скрылся

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-28T10:13:27+03:00

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В Аткарске Саратовской области водитель сбил женщину и скрылся.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, ДТП случилось в восемь часов утра напротив дома №4 по улице Телеграфная.

Неизвестный автомобиль выехал на тротуар, где сбил 42-летнюю женщину. После этого водитель уехал с места аварии. Пострадавшая была госпитализирована.

Сотрудники ГИБДД установили водителя — им оказался 23-летний местный житель, который управлял «Ладой Приора».

ИСТОЧНИК KP.RU