Повреждение на теплосетях по улице Рахова закрыло движение между улицами Вавилова и Большой Казачьей
Движение перекрыто в сторону Московской
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Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» приступили к ликвидации повреждений на трубопроводе на улице Рахова.
Дефект на теплотрассе обнаружила оперативная бригада во время планового осмотра теплосетей. В результате между улицами Вавилова и Большая Казачья (в сторону Московской) закрыто движение транспорта, на месте организованы ремонтно-восстановительные работы.
Как пояснили "КП-Саратов" в компании, работы планируют закончить до 22.00 сегодняшнего дня.
ИСТОЧНИК KP.RU