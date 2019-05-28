Повреждение на теплосетях по улице Рахова закрыло движение между улицами Вавилова и Большой Казачьей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-28T10:53:31+03:00

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Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» приступили к ликвидации повреждений на трубопроводе на улице Рахова.

Дефект на теплотрассе обнаружила оперативная бригада во время планового осмотра теплосетей. В результате между улицами Вавилова и Большая Казачья (в сторону Московской) закрыто движение транспорта, на месте организованы ремонтно-восстановительные работы.

Как пояснили "КП-Саратов" в компании, работы планируют закончить до 22.00 сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU