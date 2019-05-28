В Саратове женщина убила своего сожителя, обвиняющего ее в легкомысленности

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-28T09:36:57+03:00

Когда мужчина умер, злоумышленница отправила подругу за алкоголем

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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимой 48-летней женщины. Ее подозревают в убийстве.

- Следствие считает, что вечером 26 мая хозяйка коммунальной квартиры на улице Измайлова распивала спиртное вместе с подругой и 35-летним сожителем. Мужчина лег на диван и начал высказывать женщине претензии в ее легкомысленности и отношениях с другими мужчинами, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Гражданка оскорбилась, взяла со стола нож и ударила им обидчика в грудь.

Когда злоумышленница поняла, что сожитель умер, она отослала подругу за еще одной порцией алкоголя. В это время окровавленного мужчину увидели соседи по «коммуналке» и вызвали «скорую».

Судебно-медицинское исследование установило, что гражданин умер от колото-резаного ранения груди.

Следователи задержали злоумышленницу, решается вопрос о ее помещении под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU