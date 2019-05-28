В Саратове граждане задержали грабительницу 94-летней старушки
Рецидивистка избила пенсионерку и отобрала 5,5 тыс. рублей
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В Саратове полиция вчера, 27 мая, нашла подозреваемую в грабеже у 94-летней женщины.
- Сообщение о преступлении поступило от пенсионерки в 14:59. Она рассказала, что 11 минутами ранее в подъезде дома на улице Пономарева ее избили и отняли 5,5 тыс. рублей, — выяснила «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Граждане задержали и доставили в отдел 37-летнюю злоумышленницу.
Ранее она уже отбывала сроки за наркопреступления. В отношении женщины возбудили дело за грабеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU