Саратовская область вошла в топ-5 регионов по административному давлению на бизнес
Саратовская область вошла в пятерку регионов, где на бизнес оказывается самое серьезное административное давление. Это следует из доклада уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который 27 мая представил документ президенту Владимиру Путину.
В этом докладе впервые появился индекс «Административное давление — 2019». При его составлении на основе данных региональных бизнес-омбудсменов учтены снижение или увеличение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, доля штрафов, назначенных без проведения проверок, и объем уже наложенных.
Саратовская область наряду с Карачаево-Черкесией, Ингушетией, Курской, Ростовской областями стала аутсайдером этого рейтинга, в этих регионах давление на бизнес признано максимальным.
В лидерах — Удмуртия, Хакасия, Марий Эл, Хабаровский край и Республика Крым.
Четыре региона — Иркутская область, Севастополь, Калмыкия и Ставропольский край — в рейтинге не учтены.
ИСТОЧНИК KP.RU