2019-05-28T09:22:35+03:00
Общество

Саратовская область вошла в топ-5 регионов по административному давлению на бизнес

Такие данные президенту РФ представил бизнес-омбудсмен Титов
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Саратовская область вошла в пятерку регионов, где на бизнес оказывается самое серьезное административное давление. Это следует из доклада уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который 27 мая представил документ президенту Владимиру Путину.

В этом докладе впервые появился индекс «Административное давление — 2019». При его составлении на основе данных региональных бизнес-омбудсменов учтены снижение или увеличение репрессивности контрольно-надзорной деятельности, эффективность внедрения риск-ориентированного подхода, доля штрафов, назначенных без проведения проверок, и объем уже наложенных.

Саратовская область наряду с Карачаево-Черкесией, Ингушетией, Курской, Ростовской областями стала аутсайдером этого рейтинга, в этих регионах давление на бизнес признано максимальным.

В лидерах — Удмуртия, Хакасия, Марий Эл, Хабаровский край и Республика Крым.

Четыре региона — Иркутская область, Севастополь, Калмыкия и Ставропольский край — в рейтинге не учтены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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