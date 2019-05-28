Три автомобиля столкнулись у Горпарка в Саратове

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-28T08:51:28+03:00

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На улице Чернышевского в Саратове утром 28 мая столкнулись три автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 07:15 напротив дома №88 (неподалеку от Горпарка).

Там столкнулись ВАЗ-2112, Lada Kalina и Toyota Land Cruiser Prado.

По словам очевидцев, причиной аварии могло стать лихачество одного из водителей.

В ДТП никто не пострадал, но пробка по направлению к Московской сохраняется до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU