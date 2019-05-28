Три автомобиля столкнулись у Горпарка в Саратове
Возникла большая пробка
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На улице Чернышевского в Саратове утром 28 мая столкнулись три автомобиля.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 07:15 напротив дома №88 (неподалеку от Горпарка).
Там столкнулись ВАЗ-2112, Lada Kalina и Toyota Land Cruiser Prado.
По словам очевидцев, причиной аварии могло стать лихачество одного из водителей.
В ДТП никто не пострадал, но пробка по направлению к Московской сохраняется до сих пор.
ИСТОЧНИК KP.RU