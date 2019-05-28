Девятиклассник и взрослый мужчина ограбили женщину в Балакове

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-28T08:55:36+03:00

Они избили ее и отняли телефон

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В Балакове Саратовской области неизвестные напали на 36-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 22 мая около 20 часов.

В районе ЗАГСа на улице Минская, 2 двое граждан избили потерпевшую и отняли сотовый телефон Huawei стоимостью 5 тыс. рублей.

По подозрению в грабеже задержаны 22-летний мужчина и 16-летний девятиклассник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU