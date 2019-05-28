Девятиклассник и взрослый мужчина ограбили женщину в Балакове
Они избили ее и отняли телефон
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В Балакове Саратовской области неизвестные напали на 36-летнюю женщину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 22 мая около 20 часов.
В районе ЗАГСа на улице Минская, 2 двое граждан избили потерпевшую и отняли сотовый телефон Huawei стоимостью 5 тыс. рублей.
По подозрению в грабеже задержаны 22-летний мужчина и 16-летний девятиклассник.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU