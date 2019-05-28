Отключена вода на 26 улицах Ленинского района
Ведутся работы на коммуникациях
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В Саратове утром 28 мая была отключена холодная вода жителям микрорайона «2-я Дачная».
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на городских коммуникациях.
Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах по улицам: Вишневая, Тверская, Деловая, Саперная, Лунная, Школьная, Телеграфная. Всего 26 улиц.
Кроме того, не будет воды на Свирской и 1-8-м Станкостроительных проездах.
ИСТОЧНИК KP.RU