2019-05-28T08:28:02+03:00
Общество

В Саратове сократят маршруты десяти автобусов

На День пограничника будут перекрыты центральные улицы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По Саратову сегодня, 28 мая, пройдет шествие «Часовые Родины». Оно посвящено празднованию Дня пограничника.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.

С 11:00 до 11:30 будут перекрыты улицы: Радищева от Кутякова до Московской, Московская от Радищева до Набережной космонавтов, Набережная от Московской до памятника Гагарину.

Автобусы маршрутов №№11, 33, 42, 42к, 93, 95, 105, 8а, 97, 52 сократят схемы движения и не будут доезжать до указанных улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ершове мужчина провалился в канализацию и потерял сознание
Панков пообещал провести в Саратове круглый стол по проблемам детской жестокости
Панков: Депутаты сделали все, чтобы помочь аграриям
Водитель не убедился в безопасности при движении задним ходом
Житель Хвалынска выплатил долг по алиментам из страха ареста
Панков: Володин проинформировал о работе Госдумы и правительства по оценке реализации программы «Цифровая экономика»
Приставы Саратовской области составили портрет среднестатистического алиментщика
В СГЮА обсудили тему стабильного развития предпринимательской деятельности
На СХИ в Саратове водитель ВАЗа сбил девочку-подростка
В Саратове установили камеры против водителей, не пропускающих пешеходов
Врачи в реанимации борются за жизнь раненой топором в Вольске девочки
Телефонный террорист из Саратова пригрозил взорвать дом бывшей жены
Четверо волгоградцев похитили саратовского бизнесмена
Биокомпост Энгельсского Экотехнопарка пользуется высоким спросом
Парад на День пограничника в Саратове прошел, несмотря на неисправный БТР
Под Саратовом школьник ударил девочку топором в лоб
Экс-начальница из саратовского Роспотребнадзора призналась в многочисленных взятках
Юлия Литневская вручила награды победителям ежегодного конкурса «Власть слова»
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В Саратове росгвардейцы задержали подозреваемого в тяжком преступлении
В Саратове с «Матиза» сняли все колеса, капот, фары и аккумулятор
В Советском районе мужчина убил собутыльника ударом кулака
В Саратове во время суда мужчина пообещал убить своего адвоката
В Аткарске 26-летний водитель «Приоры» сбил женщину и скрылся
Повреждение на теплосетях по улице Рахова закрыло движение между улицами Вавилова и Большой Казачьей
В День пограничника в Саратове горел бронетранспортер
В Саратове женщина убила своего сожителя, обвиняющего ее в легкомысленности
В Саратове граждане задержали грабительницу 94-летней старушки
В Дергачах пьяная женщина сожгла свой дом во время курения