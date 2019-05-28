В Саратове сократят маршруты десяти автобусов
На День пограничника будут перекрыты центральные улицы
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По Саратову сегодня, 28 мая, пройдет шествие «Часовые Родины». Оно посвящено празднованию Дня пограничника.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта.
С 11:00 до 11:30 будут перекрыты улицы: Радищева от Кутякова до Московской, Московская от Радищева до Набережной космонавтов, Набережная от Московской до памятника Гагарину.
Автобусы маршрутов №№11, 33, 42, 42к, 93, 95, 105, 8а, 97, 52 сократят схемы движения и не будут доезжать до указанных улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU