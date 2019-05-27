На Вольском тракте столкнулись BMW и Volkswagen

СЕГОДНЯ 20:22 2019-05-27T20:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

У поселка Расково на Вольском тракте Саратовской области сегодня, 27 мая, столкнулись две иномарки — BMW и Volkswagen.

- Одна из легковушек от удара вылетела на обочину и опрокинулась, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате аварии пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали, еще двоим оказали помощь сотрудники Центра медицины катастроф.

На месте также работали ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU