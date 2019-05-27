На Вольском тракте столкнулись BMW и Volkswagen
Пострадали четыре человека
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У поселка Расково на Вольском тракте Саратовской области сегодня, 27 мая, столкнулись две иномарки — BMW и Volkswagen.
- Одна из легковушек от удара вылетела на обочину и опрокинулась, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
В результате аварии пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали, еще двоим оказали помощь сотрудники Центра медицины катастроф.
На месте также работали ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU