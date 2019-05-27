2019-05-27T20:22:05+03:00
Происшествия

На Вольском тракте столкнулись BMW и Volkswagen

Пострадали четыре человека
Ольга Муравлёва
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У поселка Расково на Вольском тракте Саратовской области сегодня, 27 мая, столкнулись две иномарки — BMW и Volkswagen.

- Одна из легковушек от удара вылетела на обочину и опрокинулась, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

В результате аварии пострадали четыре человека. Двоих госпитализировали, еще двоим оказали помощь сотрудники Центра медицины катастроф.

На месте также работали ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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