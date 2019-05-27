2019-05-27T17:52:54+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области поздравил юную певицу с победой на ТВ-проекте

Анастасия Симоганова заняла первое место в шоу «Ты супер!»
Ольга Муравлёва
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Фото из «Инстаграма» Валерия РадаеваФото из «Инстаграма» Валерия Радаева
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил юную певицу из Саратова Анастасию Симоганову с победой на телепроекте «Ты супер!».

- От всей души поздравляю! Талант, артистичность и упорный труд стали залогом победы, шагом к профессиональной сцене. Пусть сбудутся мечты, а рядом всегда будут близкие люди, — написал Радаев в своем Instagram.

Отметим, что Анастасия уже принимала участие в первом сезоне шоу и в финале этого исполнила песню Земфиры «Во мне». Первое место победительница разделила вместе с другим участником телепроекта — мальчиком по имени Денберел Ооржак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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