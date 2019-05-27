На День пограничника в Саратове для автомобилей закрывают центр города
В Саратове завтра, 28 мая, в День пограничника в связи с шествием «Часовые Родины» для автомобилей закрывают центр города.
- С 11:00 до 11:30 нельзя будет проехать на Радищева от проспекта Кирова до улицы Московская, по Московской от Радищева до набережной и по ней от Московской до памятника Гагарину, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Также и автобусы будут ехать в объезд.
- №11 в сторону Музейной площади поедут по Московской, далее по Радищева, а после совершит разворот и начнет движение в обратном направлении;
- №33 поедут также по Московской, но на Радищева развернутся и далее по схеме движения;
- №№42К, 93, 42 и 105 в сторону конечных на Славянской и Музейной площадях поедут: Чернышевского — Первомайская — Мичурина — Григорьева — Чернышевского и далее по схеме движения;
- №95 в направлении Славянской площади будут объезжать перекрытие по Большой Горной — Славянской площади — Соколовой и далее по обычной схеме;
- №№8А и 97 в сторону «Липок» поеду по Кутякова — Вольской — Советской и далее как обычно;
- №52 в сторону «Липок» сократят свой маршрут до Кутякова, а там совершит разворот;
ИСТОЧНИК KP.RU