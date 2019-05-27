Саратовская теннисистка Анастасия Потапова назвала счастьем победу над экс-первой ракеткой мира

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-27T17:24:28+03:00

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Саратовская теннисистка Анастасия Потапова одержала сенсационную победу

Спортсменка, в марте этого года отметившая совершеннолетие, обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер (Германия).

Анастасия Потапова оказалась сильнее опытной соперницы в своем дебютном матче на «Ролан Гаррос» — главном теннисном турнире года на грунте, стартовавшем в Париже.

Сегодня Анжелика Кербер, которая является трехкратной победительницей турниров «Большого шлема», занимает пятую строчку мирового рейтинга, тогда как наша землячка — только 81-ю.

Как рассказала после матча в комментарии журналистам сама Анастасия Потапова, к такому результату ее привела работа с новым тренером. Спортсменка уверена, что впереди у нее еще много побед. Такой настрой вполне оправдан: встреча Потаповой и Кербер продлилась всего 74 минуты, саратовчанка не оставила именитой сопернице никаких шансов — 6:4, 6:2.

Правда, сама Анжелика Кербер всегда гораздо увереннее чувствовала себя на траве, достижений в турнирах на грунте у нее нет. Но такая громкая победа — весомый вклад в копилку личных побед Анастасии Потаповой.

- Конечно, это большое счастье. Спала и видела такую победу с тех пор, как в пять лет вышла на корты. Хочу сказать спасибо команде и семье. Все они меня поддерживали, все настраивали. Это было важно и придало мне уверенности и сил. Я очень рада, — отметила Анастасия Потапова в послематчевом интервью.

Во втором круге наша землячка сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая также без особых усилий победила китаянку Ван Яфань. Вондроушова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга — гораздо более скромный результат, чем у предыдущей соперницы Потаповой. Но предположить исход матча, разумеется, невозможно. Остается только пожелать Насте удачи и болеть за нее!

ИСТОЧНИК KP.RU