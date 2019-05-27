Панков: Дольщики отметили поддержку Володина по достройке проблемных домов

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-27T17:22:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встречах с дольщиками проблемных домов, которые предлагается достроить с помощью федерального финансирования.

- С представителями Фонда защиты прав дольщиков осмотрели сегодня девять проблемных домов. Дольщики спрашивали: «Как получилось, что наш дом смотрит комиссия из Москвы?» И сами отвечали: «Это Володин нас поддержал». Вопросов от них было много — и по федеральной программе, и по законодательству. Разъяснили все моменты, чтобы не было непонимания. По каким показателям выбираются объекты, на которые будет перечисляться федеральное финансирование. Как работает этот механизм господдержки. Всех волнует, конечно, попадет ли их дом в программу. Со своей стороны готовы сделать все от них зависящее. Дело за Минстроем, городскими структурами. Проектная документация, госэкспертиза, софинансирование — то, от чего зависит конкурентоспособность нашей области, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU