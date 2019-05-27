Транспортное управление проверило автобусы маршрута №73

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-27T17:13:58+03:00

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Сегодня, 27 мая, сотрудники отдела МКУ «Транспортное управление» проверили автобусы маршрута №73 «Северный рынок» — «Радищева».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе проверки было осмотрено 20 машин, из которых только три подверглись замечаниям со стороны ревизоров. В двух транспортных средствах выявилось плачевное состояние полов, и в одном — мусор.

В адрес перевозчика было подготовлено требование по устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU