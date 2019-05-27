Транспортное управление проверило автобусы маршрута №73
В нескольких машинах нашли нарушения
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Сегодня, 27 мая, сотрудники отдела МКУ «Транспортное управление» проверили автобусы маршрута №73 «Северный рынок» — «Радищева».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в ходе проверки было осмотрено 20 машин, из которых только три подверглись замечаниям со стороны ревизоров. В двух транспортных средствах выявилось плачевное состояние полов, и в одном — мусор.
В адрес перевозчика было подготовлено требование по устранению нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU