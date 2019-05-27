С начала года специалисты ООО «КВС» закрыли 654 колодца

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-27T16:56:27+03:00

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Повышение безопасности эксплуатации зданий и сооружений системы водоснабжения и водоотведения — одно из важнейших направлений реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». В ведении компании находится порядка 40 тыс. колодцев, требующих проведения системной работы по выявлению нарушений в их содержании.

Специалисты компании ежедневно осуществляют осмотр водопроводных и канализационных сетей. В случае выявления открытых или разрушенных колодцев, производят замену изношенных и треснувших крышек. С начала года специалистами ООО «КВС» было закрыто 654 колодца. Работники предприятия выезжают по всем поступившим обращениям. В случае, если коммуникации не находятся в обслуживании компании, информация направляется предполагаемому балансодержателю, либо в администрацию города.

В июне прошлого года ООО «КВС» присоединилась к социальной акции коллег из Волгограда «Закрой люк — спаси ребенка», главная цель которой заключается в разрешении проблемы открытых колодцев во избежание случаев травматизма. Сотрудники диспетчерской службы компании принимают информацию обнаружении открытого колодца по круглосуточному телефону (8452) 24-65-24. Также на сайте компании размещена специальная форма для обращения, где читатели могут сообщить об обнаруженном колодце. Кроме того, здесь можно оставить заявку о провалах на дорогах, образовавшихся после проведения вскрышных работ компании.

ИСТОЧНИК KP.RU