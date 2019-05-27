Обсуждая крах совместного бизнеса, саратовец забил компаньона сковородкой

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-27T16:40:45+03:00

Мужчина не стал выяснять, умер ли приятель, просто облил его тело бензином и поджег

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Перед судом предстанет 44-летний житель Ленинского района Саратова, которого следователи СУ СКР обвиняют в убийстве. В подтверждение они уже собрали достаточно доказательств и заручились утвержденным прокурором обвинительным заключением. Материалы переданы в суд.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по области, 44-летний житель частного дома на улице Песочная, днем 8 февраля 2019 года забил своего бывшего 39-летнего компаньона сковородой в ходе обсуждения причин неудач в совместном бизнесе. Обсуждение началось с употребления алкоголя и закончилось несколькими ударами посудой по виску.

- Полагая, что потерпевший от полученных телесных повреждений скончался, 44-летний мужчина поместил тело приятеля в багажник своей автомашины и вывез в гаражный массив, расположенный неподалеку от дома №110а по проспекту 50 лет Октября. Выгрузив тело возле одного из гаражей, он облил его купленным по пути бензином и поджег, после чего скрылся, — сообщили в СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU