2019-05-27T16:28:37+03:00
Происшествия

В Саратове горела баня

Пожар начался во время монтажа электрооборудования
Марина Новопашина
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25 мая в Саратове, в 13:34, в службу ГУ МЧС России по области поступило сообщение о возгорании в Октябрьском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, пожар случился в частной бане на улице Донская. Площадь возгорания составила 42 кв. м.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в результате несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.

Здание тушили девять человек с помощью двух спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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