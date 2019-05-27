В Саратове горела баня
Пожар начался во время монтажа электрооборудования
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25 мая в Саратове, в 13:34, в службу ГУ МЧС России по области поступило сообщение о возгорании в Октябрьском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, пожар случился в частной бане на улице Донская. Площадь возгорания составила 42 кв. м.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло в результате несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.
Здание тушили девять человек с помощью двух спецмашин.
ИСТОЧНИК KP.RU