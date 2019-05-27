В Саратове горела баня

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-27T16:28:37+03:00

Пожар начался во время монтажа электрооборудования

Изменить размер текста: A A

25 мая в Саратове, в 13:34, в службу ГУ МЧС России по области поступило сообщение о возгорании в Октябрьском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, пожар случился в частной бане на улице Донская. Площадь возгорания составила 42 кв. м.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в результате несоблюдения правил монтажа электрического оборудования.

Здание тушили девять человек с помощью двух спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU