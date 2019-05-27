Пропавший в Саратове дезориентированный пенсионер погиб
Мужчину искали с 13 мая
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Пропавший 13 мая в Саратове Павел Заикин, 1939 года рождения, найден погибшим.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал в Волжском районе.
Пенсионер ушел из дома и не вернулся. Как отметили в поисковом отряде, пенсионер был дезориентирован. До последнего дня его местонахождение оставалось неизвестным.
Волонтеры выражают свои соболезнования родственникам погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU