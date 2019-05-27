2019-05-27T14:50:04+03:00
Общество

В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс

Еще одна дератизация пройдет перед заездом детей
Екатерина Семенова
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В летних детских лагерях Саратовской области провели дератизацию, а также дезинсекцию и противоклещевую обработку.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, все 55 учреждений летнего отдыха готовы к приему детей.

Роспотребнадзор контролирует качество проведенной санобработки и выданы заключения соответствии требованиям для пребывания детей.

- При этом в лагерях, расположенных на Кумысной поляне, обработка территории против грызунов проведена дважды и будет повторена непосредственно перед заездом отдыхающих, — говорится в официальном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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