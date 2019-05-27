В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс
Еще одна дератизация пройдет перед заездом детей
Изменить размер текста:
В летних детских лагерях Саратовской области провели дератизацию, а также дезинсекцию и противоклещевую обработку.
Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, все 55 учреждений летнего отдыха готовы к приему детей.
Роспотребнадзор контролирует качество проведенной санобработки и выданы заключения соответствии требованиям для пребывания детей.
- При этом в лагерях, расположенных на Кумысной поляне, обработка территории против грызунов проведена дважды и будет повторена непосредственно перед заездом отдыхающих, — говорится в официальном сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU