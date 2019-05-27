2019-05-27T14:39:30+03:00
Происшествия

Житель Озинок убил мужчину в споре за стул у новогоднего стола

Новогодние праздники в кафе закончились смертью пострадавшего
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Следователи СУ СКР по Саратовской области собрали достаточно доказательств вины 33-летнего жителя поселка Озинки. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, после чего пострадавший умер.

Ссора между мужчина произошла ночью 30 декабря 2018 года в одном из кафе поселка, где компания отмечала наступающий Новый год. Мужчины не поделили стул за праздничным столом. В результате 43-летний мужчина получил удар кулаком по голове, от которого потерял сознание и был госпитализирован. Не смотря на усилия медиков, 12 января 2019 года, потерпевший скончался.

На предварительном следствии и в суде злоумышленник полностью признал вину и получил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Кроме того, по иску от родственников потерпевшего, он должен будет выплатить им 700 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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