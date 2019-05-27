Бетонная плита раздавила рабочего в Ершове

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-27T14:33:09+03:00

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В Ершове Саратовской области следователи СУ СКР начали проверку гибели рабочего на стройке.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла при строительстве ангара в Ершове.

По предварительным данным, местный житель нанял рабочих, одним из них был 31-летний стропальщик. 24 мая около 13 часов он занимался креплением бетонных плит тросами, чтобы поднять их краном.

Одна из бетонных плит сорвалась и упала на стропальщика. Мужчина погиб на месте.

В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU