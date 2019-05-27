Саратовский Сабантуй-2019 посвящен вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-27T14:21:06+03:00

Сюжеты с праздника покажут на национальном ТВ Уфы и Казани

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8 июня на берегу Волги в селе Усть-Курдюм состоится 29-й по счету традиционный национальный праздник «Сабантуй-2019».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений, будут организованы несколько тематических площадок: спортивная, концертная, презентационная, игровая и гастрономическая.

В этом году мероприятие посвящено вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана. Съемочные группы телевидения этих республик посетят саратовский праздник, чтобы снять сюжеты для национального ТВ в Уфе и Казани. Также на мероприятие прибудут правительственные делегации Татарстана и Башкортостана.

Гости из республик продемонстрируют саратовцам свое творчество. Хозяева мероприятия также готовят культурную программу к празднику. На спортивной площадке пройдут соревнования по армреслингу, перетягиванию каната и борьба на поясах (куреш).

ИСТОЧНИК KP.RU