На Огородной, 70 начались вскрышные работы
Специалисты ООО «КВС» нашли два свища на трубопроводе
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В Ленинском районе Саратова до 20 часов сегодня, 27 мая, отключили холодную воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Саперная, 10а.
В связи с этим, воды не будет в домах на Саперной и Тверской.
Кроме того ведутся работы на улице Огородная, 70. Сотрудники «КВС» вскрыли асфальт на месте повреждения водовода. Были найдены два свища на стальной трубе d800 мм.
В настоящее время ведется подготовка для проведения сварочных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU