2019-05-27T14:06:06+03:00
Недвижимость

На Огородной, 70 начались вскрышные работы

Специалисты ООО «КВС» нашли два свища на трубопроводе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова до 20 часов сегодня, 27 мая, отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Саперная, 10а.

В связи с этим, воды не будет в домах на Саперной и Тверской.

Кроме того ведутся работы на улице Огородная, 70. Сотрудники «КВС» вскрыли асфальт на месте повреждения водовода. Были найдены два свища на стальной трубе d800 мм.

В настоящее время ведется подготовка для проведения сварочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове горела баня
Пропавший в Саратове дезориентированный пенсионер погиб
В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс
Житель Озинок убил мужчину в споре за стул у новогоднего стола
Бетонная плита раздавила рабочего в Ершове
Саратовский Сабантуй-2019 посвящен вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана
Панков: Володин ставит задачу, чтобы дольщики скорей получили своё жильё
На Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ и скутер
В Балакове водитель ВАЗ-2106 сбил двух детей
Пропавший в сентябре в Петровске пенсионер погиб
С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу
В Саратове молодой рецидивист угнал машину с оставленными ключами зажигания
Саратовцы смогут задать вопросы руководству полиции
Под Саратовом мужчина попал в больницу после падения с байка
Юлия Литневская вручила почетную грамоту преподавателю детской школы искусств