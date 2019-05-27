На Огородной, 70 начались вскрышные работы

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-27T14:06:06+03:00

Специалисты ООО «КВС» нашли два свища на трубопроводе

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В Ленинском районе Саратова до 20 часов сегодня, 27 мая, отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Саперная, 10а.

В связи с этим, воды не будет в домах на Саперной и Тверской.

Кроме того ведутся работы на улице Огородная, 70. Сотрудники «КВС» вскрыли асфальт на месте повреждения водовода. Были найдены два свища на стальной трубе d800 мм.

В настоящее время ведется подготовка для проведения сварочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU