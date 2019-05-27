Панков: Володин ставит задачу, чтобы дольщики скорей получили своё жильё

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-27T13:59:26+03:00

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Дольщики саратовских проблемных домов надеются, что их дома удастся включить в федеральную программу. Сегодня депутат Государственной Думы Николай Панков с представителями «ДОМ.РФ» и Минстроя области осмотрели несколько долгостроев, обсудив ситуацию с руководством ЖСК и дольщиками.

Ранее депутат по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина встречался с генеральным директором «ДОМ.РФ» Александром Плутником для обсуждения проблем саратовских дольщиков.

Участники выездной рабочей встречи осмотрели дома ЖСК «Победитель», «Оптимист 2018», «Федоровская, 6», ЖК «Миргород», «Стройкомплекс-2002» и другие.

- Изучили ситуацию на месте не только с точки зрения строительной готовности, но и услышали мнение людей. Спикер Госдумы Володин, зная проблемы жителей, ставит задачу – использовать все возможности и ресурсы, чтобы люди получили квартиры. Они ждали этого много лет и надеются на лучшее. Думаю, госкомпания услышала позицию наших граждан, — отметил Николай Панков.

Дольщица ЖСК «Победитель» Екатерина Ивлиева считает, что все члены кооператива поддержат вариант достройки дома за счет федеральных средств.

- У нашего дома высокая степень готовности, по сути, работы осталось немного. Но по разным причинам трудно принять общее решение по достройке. Думаю, если будет понимание по срокам, то разногласий среди дольщиков не будет, — сказала она.

Валентин Карлин, дольщик ЖСК «Федоровская, 1», также надеется, что их дом войдёт в федеральную программу.

- Был дольщиком ЖК «Фёдоровская, 8», но обнаружились задвоенные продажи. Мы судились по несколько лет. Есть женщина, которая 19 лет провела в судах. Очень надеемся на решение многолетних проблем, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU