С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу
С 1 июля в автобуса Саратова будет введена возможность оплаты проезда безналичным способом.
Как подтвердили «КП-Саратов» в мэрии, соответствующее постановление подписано 31 января.
- Предусмотрено, что перевозчики должны обеспечивать исправную работу оборудования для безналичной оплаты проезда с 01.07.2019, — говорится в ответе администрации на запрос.
При этом безналичная оплата будет введена во всех видах автобусов. Оборудование будут устанавливать перевозчики за свой счет.
- Стоимость проезда при безналичной оплате в автобусах будет установлена в процессе реализации проезде, — отметили в администрации.
Отметим, что в горэлектротранспорте проезд по безналу стоит дешевле — 21 рубль от в отличие от 23 рублей за наличные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU