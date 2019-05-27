2019-05-27T13:17:17+03:00
Общество

С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу

При этом стоимость проезда не определена
Екатерина Семенова
Поделиться:
..Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

С 1 июля в автобуса Саратова будет введена возможность оплаты проезда безналичным способом.

Как подтвердили «КП-Саратов» в мэрии, соответствующее постановление подписано 31 января.

- Предусмотрено, что перевозчики должны обеспечивать исправную работу оборудования для безналичной оплаты проезда с 01.07.2019, — говорится в ответе администрации на запрос.

При этом безналичная оплата будет введена во всех видах автобусов. Оборудование будут устанавливать перевозчики за свой счет.

- Стоимость проезда при безналичной оплате в автобусах будет установлена в процессе реализации проезде, — отметили в администрации.

Отметим, что в горэлектротранспорте проезд по безналу стоит дешевле — 21 рубль от в отличие от 23 рублей за наличные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове горела баня
Пропавший в Саратове дезориентированный пенсионер погиб
В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс
Житель Озинок убил мужчину в споре за стул у новогоднего стола
Бетонная плита раздавила рабочего в Ершове
Саратовский Сабантуй-2019 посвящен вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана
На Огородной, 70 начались вскрышные работы
Панков: Володин ставит задачу, чтобы дольщики скорей получили своё жильё
На Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ и скутер
В Балакове водитель ВАЗ-2106 сбил двух детей
Пропавший в сентябре в Петровске пенсионер погиб
В Саратове молодой рецидивист угнал машину с оставленными ключами зажигания
Саратовцы смогут задать вопросы руководству полиции
Под Саратовом мужчина попал в больницу после падения с байка
Юлия Литневская вручила почетную грамоту преподавателю детской школы искусств