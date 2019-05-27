С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-27T13:17:17+03:00

При этом стоимость проезда не определена

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С 1 июля в автобуса Саратова будет введена возможность оплаты проезда безналичным способом.

Как подтвердили «КП-Саратов» в мэрии, соответствующее постановление подписано 31 января.

- Предусмотрено, что перевозчики должны обеспечивать исправную работу оборудования для безналичной оплаты проезда с 01.07.2019, — говорится в ответе администрации на запрос.

При этом безналичная оплата будет введена во всех видах автобусов. Оборудование будут устанавливать перевозчики за свой счет.

- Стоимость проезда при безналичной оплате в автобусах будет установлена в процессе реализации проезде, — отметили в администрации.

Отметим, что в горэлектротранспорте проезд по безналу стоит дешевле — 21 рубль от в отличие от 23 рублей за наличные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU