В Саратове молодой рецидивист угнал машину с оставленными ключами зажигания

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-27T13:15:32+03:00

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В Саратове полиция вчера, 26 мая, нашла подозреваемого в угоне иномарки.

- С заявлением о преступлении вечером 20 мая обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 13:00 до 18:00 кто-то угнал Hyundai Accent, оставленный на Ново-Астраханском шоссе, 34, с ключами зажигания внутри, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Разбитый автомобиль нашли на следующий день у дома №79 по той же улице и передали владельцу, а 26 мая задержали 20-летнего парня, жителя поселка Ивановский, которого подозревают в преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU