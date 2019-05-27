Саратовцы смогут задать вопросы руководству полиции
Состоится прямая линия с ГУ МВД региона
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27 мая, с 16:00 до 17:00, жители Саратова и области смогут задать интересующие их вопросы руководству ГУ МВД России региона в рамках прямой линии.
Об этом «КП-Саратов» сообщила пресс-служба регионального главка.
Информацию о криминальной обстановке, оперативно-служебной деятельности и другие сведения в компетенции ГУ МВД можно узнать по телефону 8 (8452) 99-56-50.
В прямой линии примут участие руководители служб и подразделений областного ГУ МВД, а также начальники территориальных органов МВД России на районном уровне с помощью видеоконференцсвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU