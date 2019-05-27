Юлия Литневская вручила почетную грамоту преподавателю детской школы искусств

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-27T12:57:45+03:00

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Юлия Литневская вручила почетную грамоту Саратовской областной думы преподавателю сольфеджио и эстрадного вокала детской школы искусств №8 Заводского района Саратова.

В МБУДО «Детская школа искусств №8» прошел выпускной вечер «В цвету сирени». Зал был наполнен выпускниками и взволнованными родителями. Среди почетных гостей вечера была депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

Уже становится традицией школы, что второй год Саратовская областная дума награждает самых уважаемых педагогов почетными грамотами, а вручение происходит на выпускном вечере.

Начался вечер с теплых слов приветствия и поздравления Юлии Литневской. Под аплодисменты всего зала она вручила почетную грамоту Саратовской областной думы преподавателю сольфеджио и эстрадного вокала Вере Чуриловой.

Затем выступил директор школы Олег Белоцерковский, поздравив всех с окончанием учебного года. Подводя итоги, были вручены дипломы, свидетельства учащимся, которые приняли участие в конкурсах. По традиции, первыми сертификаты об окончании ДШИ №8 получили девять обладателей «красных дипломов» за отличную учебу и активное участие в благотворительных проектах школы. Юлия Литневская вручила каждому из них благодарственное письмо Саратовской областной думы.

Кульминацией праздничного вечера стал замечательный концерт, на котором выступила гитаристка Ксения Белова (класс преподавателя Надежды Зябловой), пианисты Дмитрий Горелов (класс преподавателя Ирины Чередник) и Валерия Лазарева (класс преподавателя Галины Ивахненко), аккордеонист Глеб Зубрилин (класс преподавателя Мурада Аманова), Алёна Сафарова исполнила на синтезаторе труднейшую обработку «Танца Феи Драже» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» (класс преподавателя Ирины Ангеловой), зажигательную народную песню исполнила хормейстер Ульяна Паламарчук (класс преподавателя Дарьи Кузнецовой), а завершили концерт выпускницы эстрадного отделения Анастасия Акимова (класс преподавателя Светланы Степановой) и Милана Усина (класс преподавателя Веры Чуриловой).

ИСТОЧНИК KP.RU