Саратовец признался полиции в краже насоса
Правоохранители задержали мужчину в ходе реализации информации из комиссионного магазина
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В Саратове полицейские задержали ранее судимого мужчину за кражу насоса.
- В ходе реализации информации из комиссионного магазина 26 мая в отдел доставили 36-летнего мужчину, который 18 мая украл поливной насос за 5 тыс. рублей из квартиры по улице Оржевского, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Злоумышленник признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU