2019-05-27T12:30:13+03:00
Происшествия

Саратовец признался полиции в краже насоса

Правоохранители задержали мужчину в ходе реализации информации из комиссионного магазина
Ольга Муравлёва
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В Саратове полицейские задержали ранее судимого мужчину за кражу насоса.

- В ходе реализации информации из комиссионного магазина 26 мая в отдел доставили 36-летнего мужчину, который 18 мая украл поливной насос за 5 тыс. рублей из квартиры по улице Оржевского, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленник признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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