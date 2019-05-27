Саратовец признался полиции в краже насоса

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-27T12:30:13+03:00

Правоохранители задержали мужчину в ходе реализации информации из комиссионного магазина

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В Саратове полицейские задержали ранее судимого мужчину за кражу насоса.

- В ходе реализации информации из комиссионного магазина 26 мая в отдел доставили 36-летнего мужчину, который 18 мая украл поливной насос за 5 тыс. рублей из квартиры по улице Оржевского, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Злоумышленник признался в краже. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU