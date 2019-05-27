В Балакове горели станция СТО и магазин
Пожар тушили 18 человек
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Вечером 25 мая в Балакове загорелось здание станции техобслуживания.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, сигнал о возгорании поступил в 18:10.
На одной территории с СТО находился магазин. Общая площадь пожара составила 130 кв. м.
По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил установки и эксплуатации электрооборудования. О пострадавших не сообщается.
Спасать здание от огня выезжали 18 человек на четырех спецмашинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU