В Балакове горели станция СТО и магазин

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-27T12:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 25 мая в Балакове загорелось здание станции техобслуживания.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области, сигнал о возгорании поступил в 18:10.

На одной территории с СТО находился магазин. Общая площадь пожара составила 130 кв. м.

По предварительной версии, причиной возгорания стало несоблюдение правил установки и эксплуатации электрооборудования. О пострадавших не сообщается.

Спасать здание от огня выезжали 18 человек на четырех спецмашинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Марксе горело здание СТО

Огонь полыхал на площади 3 тыс. кв. м

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU