В Саратове безработный рецидивист пошел на шопинг с чужой картой

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-27T12:07:07+03:00

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В Саратове полиция 25 мая нашла подозреваемого в мошенничестве. 42-летний мужчина нашел карту и совершал с нее покупки.

- В отдел владелица карты — 59-летняя женщина — обратилась 20 мая. Она рассказала, что оставила 16 мая пластиковое средство платежа в банкомате на Пензенской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Находкой воспользовался неизвестный и совершил с нее покупки на 6,5 тыс. рублей.

Полиция нашла и задержала мужчину. Он ранее уже привлекался к суду. Теперь он ждет очередного решения Фемиды под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU