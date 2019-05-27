2019-05-27T11:56:06+03:00
Происшествия

В Энгельсе молодая девушка пострадала в столкновении двух иномарок

Мужчина за рулем Volkswagen не уступил
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе вчера, 26 мая, столкнулись Volkswagen Bora и Kia Rio.

- ДТП случилось в 17:50 у дома №51 по улице Петровская. 37-летний мужчина за рулем первой иномарки поворачивал с правого ряда и не уступил второй легковушке, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате аварии пострадала 21-летняя водительница Kia. Девушку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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