В Энгельсе молодая девушка пострадала в столкновении двух иномарок
Мужчина за рулем Volkswagen не уступил
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В Энгельсе вчера, 26 мая, столкнулись Volkswagen Bora и Kia Rio.
- ДТП случилось в 17:50 у дома №51 по улице Петровская. 37-летний мужчина за рулем первой иномарки поворачивал с правого ряда и не уступил второй легковушке, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
В результате аварии пострадала 21-летняя водительница Kia. Девушку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU