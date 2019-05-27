В баре в Балакове безработный украл телефон за 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-27T11:48:26+03:00

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В Балакове полиция 25 мая нашла подозреваемого в краже телефона.

- В отдел вечером 23 мая обратилась 22-летняя девушка. Она рассказала, что с 12:00 до 14:30 того же дня кто-то в баре по улице Академика Жука украл Huawei nova 3 за 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело и задержала 38-летнего безработного и ранее не судимого мужчину. У него забрали гаджет и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU