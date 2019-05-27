Похоронное агентство в Саратове обязали снять вывеску с особняка Рейценштейна
Организация не согласовала размещение баннера на объекте культурного наследия
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В Волжском районе Саратова прокуратура во время проверки обнаружила незаконную вывеску.
- В цокольном этаже дома на Соборной, 1 («Особняк Рейценштейн, кон. XIX века») организация, предоставляющая ритуальные услуги, разместила баннер «Мемориальный комплекс» без согласования с управлением по охране объектов культурного наследия, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
Прокуратура направила в суд иск, чтобы похоронное агентство сняла вывеску, что организация и сделала.
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ИСТОЧНИК KP.RU