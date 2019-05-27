Панков: Поддержка Володина по привлечению ДОМ.РФ к достройке проблемных домов важна для области

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-27T11:42:51+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков с представителями министерства строительства области и ДОМ.РФ осмотрели дома обманутых дольщиков, которые планируется достроить за счет федеральных средств.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин включился в работу по привлечению средств ДОМ.РФ, необходимых для решения проблем обманутых дольщиков. Это большая поддержка для области. К примеру, только для достройки дома ЖСК «Оптимист 2018» нужно около 300 млн рублей. Есть дома, строящиеся порядка 20 лет и дольше. В том числе ЖСК «Строитель», «Времена года», «Федоровская, 6». На встрече с гендиректором компании Александром Плутником, которая прошла по инициативе спикера, обсудили вопросы совместной работы. Чтобы не уступить другим регионам, надо вовремя решить вопросы по софинансированию, документации и госэкспертизе. Идет жесткая конкуренция между регионами, мы все должны бороться за то, чтобы попасть в федеральную программу. Сегодня вместе смотрим объекты, обсуждаем ситуацию с дольщиками, это поможет лучше понять степень готовности, — отметил Николай Панков.

Всего с помощью ДОМ.РФ в области планируется достроить 27 объектов. Это дома с самой сложной экономикой, для которых не удалось найти источника и способа достройки на региональном уровне.

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Алексей Ниденс, заместитель директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, отметил, что по итогам изучения ситуации по саратовским проблемным домам будет подготовлен полный обстоятельный доклад для правительства РФ.

Первыми объектами в маршруте стали две блок-секции бывшего ЖСК «Оптимист-2000». Это ЖСК «Победитель» и «Оптимист 2018», расположенные на пересечении улиц Алексеевская, Наумовская, Рябиновская и Добряковская в Кировском районе. Николай Панков курирует достройку данных домов. В конце прошлого года введена в эксплуатацию одна из секций бывшего «Оптимиста-2000» — ЖСК «Реалист».

По словам председателя правления ЖСК «Оптимист 2018» Александра Моренко, найти инвестора, готового вложить сотни миллионов рублей в их дом, в области нереально.

- Мы такие не одни, есть еще дома застройщика Абасова, многие из которых — на стадии котлована, и другие. Рассматривались разные варианты повысить инвестиционную привлекательность — за счет земельных участков, увеличения этажности. У многих все равно экономика не складывается. И мы надеемся, что с помощью ДОМ.РФ наши проблемы решатся, — пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU