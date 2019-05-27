В Саратовской области исполосовавшую сожителя двумя ножами женщину осудили на год

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-27T11:05:14+03:00

Она схватила оружие во время пьянки

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Саратовской области осудили 50-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенным с оружием.

- Днем 20 октября 2018 года женщина и ее сожитель пили в квартире в поселке Красный Октябрь. Во время застолья они поругались. Злоумышленница взяла в обе руки по кухонному ножу и два раза ударила ими мужчину в грудную клетку, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Суд приговорил гражданку к году лишения свободы в колонии-поселения.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU