2019-05-27T10:50:50+03:00
Общество

Из-за ремонта водопровода перестали ходить трамваи №9

Движение прервалось у 5-го Нагорного проезда
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня, 27 мая, прервалось движение трамваем №9.

- Транспорт остановился в 11:30 у остановки «5-й Нагорный проезд», — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Причиной инцидента назвали коммунальные работы.

Напомним, сейчас на Огородной улице в Саратове ООО «КВС» проводит ремонт водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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