Из-за ремонта водопровода перестали ходить трамваи №9
Движение прервалось у 5-го Нагорного проезда
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В Саратове сегодня, 27 мая, прервалось движение трамваем №9.
- Транспорт остановился в 11:30 у остановки «5-й Нагорный проезд», — выяснила «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Причиной инцидента назвали коммунальные работы.
Напомним, сейчас на Огородной улице в Саратове ООО «КВС» проводит ремонт водопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU