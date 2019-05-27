В Заводском районе Саратова — массовое отключение воды

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-27T10:42:58+03:00

В зону обезвоживания попали множество улиц и поселки

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В Заводском районе Саратова сегодня, 27 мая, из-за аварии на водопроводе по Огородной, 70 отключено от водоснабжения множество адресов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения на улицах Огородная от дома №35, Пролетарская, 4-я и 7-я Нагорные, Прессовая от дома №34, 1-й прессовый проезд, 4-й Нагорный проезд, 2-й Огородный проезд, Хомяковой, Южно-Зеленая, Ново-Крекингская, Брянская, Санаторный проезд, Заречная, Азина от дома №25, 1 и 2-й проезды Энергетиков, 1 и 2-й Акмолинские проезды, Прудная, 2-й Совхозный проезд, 1-й Тульский проезд, Брянская, Минская, Больничный проезд, Тульская, Азовская, Васильковская, Лесная, Ростовская, Свирская, Станкостроителей, 1-8-е проезды Станкостроителей, Белозерская, 1 и 2-й Белозерские проезды, Холмогорской, 7-й Динамовский тупик, Южная, 5, 6, 7, 8 и 11-й Динамовский проезды, 2 и 4 Лучевой проезды, Верхняя Стрелковка, Стрелковый тупик, Миллеровская.

Также ресурс отключили у частных домов в границах улиц 11-я Нагорная — 1-й Прессовый проезд — Самарская — 3-й Нагорный проезд.

Воды не будет и у нескольких поселков: ОПХ Саратовское, Комсомольский, Князевка, Тепличный, Калашниково.

Подвозить питьевую воду будут, если районная администрация подаст заявки.

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ИСТОЧНИК KP.RU