2019-05-27T10:24:32+03:00
Происшествия

В Вольске вынесен приговор убийце табуретом

Хозяин дома забил гостя во время застолья
Екатерина Семенова
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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 59-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель потерпевшего.

В ночь на 28 февраля он распивал спиртное в своем доме в Вольске. Компанию ему составляли два приятеля. Хозяин жилища поссорился с одним из гостей и оскорбился на его высказывания. Он сначала несколько раз ударил его кулаком в лицо, а потом избил табуретом.

Потерпевший упал, а мужчины продолжили распивать спиртное, не оказав медицинской помощи.

2 марта в гости к хозяину дома пришла родная сестра, которая нашла раненого на полу. Она вызвала «скорую помощь», медики госпитализировали потерпевшего, но он скончался в реанимации в тот же день.

Экспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой травмы головы.

Суд приговорил 59-летнего мужчину к пяти годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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