В Энгельсе задержали уроженца Пензенской области с героином
Он собирался обустроить несколько тайниковых закладок для продажи наркотика
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В Энгельсе 24 мая у дома №41Б по улице Ростовская задержали 48-летнего уроженца села Каменка Пензенской области, который сейчас проживает в Саратове.
Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Повод — у доставленного в ОВД мужчины изъято 29 свертков с порошкообразным веществом.
Исследование в тот же день показало — изъятое средство является героином (диацетилморфин). Общая масса наркотика 52,36 грамма.
Задержанный признался, что купил его в интернете у неизвестного и собирался продавать его дозами через тайниковые закладки в Энгельсе.
Возбуждено уголовное дело, мужчина помещен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU