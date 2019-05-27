В Энгельсе задержали уроженца Пензенской области с героином

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-27T10:21:47+03:00

Он собирался обустроить несколько тайниковых закладок для продажи наркотика

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В Энгельсе 24 мая у дома №41Б по улице Ростовская задержали 48-летнего уроженца села Каменка Пензенской области, который сейчас проживает в Саратове.

Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Повод — у доставленного в ОВД мужчины изъято 29 свертков с порошкообразным веществом.

Исследование в тот же день показало — изъятое средство является героином (диацетилморфин). Общая масса наркотика 52,36 грамма.

Задержанный признался, что купил его в интернете у неизвестного и собирался продавать его дозами через тайниковые закладки в Энгельсе.

Возбуждено уголовное дело, мужчина помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU