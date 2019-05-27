2019-05-27T10:21:47+03:00
Происшествия

В Энгельсе задержали уроженца Пензенской области с героином

Он собирался обустроить несколько тайниковых закладок для продажи наркотика
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе 24 мая у дома №41Б по улице Ростовская задержали 48-летнего уроженца села Каменка Пензенской области, который сейчас проживает в Саратове.

Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Повод — у доставленного в ОВД мужчины изъято 29 свертков с порошкообразным веществом.

Исследование в тот же день показало — изъятое средство является героином (диацетилморфин). Общая масса наркотика 52,36 грамма.

Задержанный признался, что купил его в интернете у неизвестного и собирался продавать его дозами через тайниковые закладки в Энгельсе.

Возбуждено уголовное дело, мужчина помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обсуждая крах совместного бизнеса, саратовец забил компаньона сковородкой
В Саратове горела баня
Пропавший в Саратове дезориентированный пенсионер погиб
В лагерях на Кумысной поляне дважды потравили крыс
Житель Озинок убил мужчину в споре за стул у новогоднего стола
Бетонная плита раздавила рабочего в Ершове
Саратовский Сабантуй-2019 посвящен вековым юбилеям Татарстана и Башкортостана
На Огородной, 70 начались вскрышные работы
Панков: Володин ставит задачу, чтобы дольщики скорей получили своё жильё
На Ново-Астраханском шоссе столкнулись ВАЗ и скутер
В Балакове водитель ВАЗ-2106 сбил двух детей
Пропавший в сентябре в Петровске пенсионер погиб
С 1 июля все автобусы Саратова должны будут работать по безналу
В Саратове молодой рецидивист угнал машину с оставленными ключами зажигания
Саратовцы смогут задать вопросы руководству полиции
Под Саратовом мужчина попал в больницу после падения с байка
Юлия Литневская вручила почетную грамоту преподавателю детской школы искусств